Россияне Стояновский и Ярзуткин одержали первую победу на ЧМ по пляжному волейболу
ТАСС, 31 июля. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин выиграли у представителей
Сьерра-Лионе Патрика Ломби и Абубакара Камары во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене.
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Встреча группы K завершилась со счетом 2−0 (21:15, 21:15) в пользу российской пары. Стояновский и Ярзуткин занимают третье место в группе K, в активе россиян три очка после двух матчей.
В следующем матче, который пройдет 1 августа, россияне встретятся с итальянцами Паоло Николаи и Даниэлем Лупо, серебряными призерами Олимпийских игр в Рио.
В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.
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