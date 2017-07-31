Мужская сборная Казахстана по волейболу отыгралась с 0:2 и вышла в финал чемпионата Азии
Сборная Казахстана по волейболу вышла в финал чемпионата Азии среди мужчин в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале Казахстан в пяти партиях победил Южную Корею — 3:2 (20:25, 15:25, 25:17, 25:23, 16:14). При этом по ходу встречи корейцы вели со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество.
Соперник сборной Казахстана по финалу определяется в эти минуты во встрече Индонезии и Японии. Решающий матч пройдет завтра, 1 августа.
Отметим, что сборная Казахстана сыграет во второй раз в финале чемпионата Азии — в 1993 году команда завоевала «серебро» в круговом турнире. Наилучшим результатом в новом веке было пятое место в 2009 году.
Добавим, что в июне сборную Казахстана заподозрили в участии в «договорных» матчах в третьем дивизионе Мировой лиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter