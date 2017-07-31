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31 июля 2017, 16:36 | Игровые: Волейбол | Vesti.kz

Мужская сборная Казахстана по волейболу отыгралась с 0:2 и вышла в финал чемпионата Азии

Сборная Казахстана по волейболу вышла в финал чемпионата Азии среди мужчин в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале Казахстан в пяти партиях победил Южную Корею — 3:2 (20:25, 15:25, 25:17, 25:23, 16:14). При этом по ходу встречи корейцы вели со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество.

Соперник сборной Казахстана по финалу определяется в эти минуты во встрече Индонезии и Японии. Решающий матч пройдет завтра, 1 августа.

Отметим, что сборная Казахстана сыграет во второй раз в финале чемпионата Азии — в 1993 году команда завоевала «серебро» в круговом турнире. Наилучшим результатом в новом веке было пятое место в 2009 году.

Добавим, что в июне сборную Казахстана заподозрили в участии в «договорных» матчах в третьем дивизионе Мировой лиги.

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