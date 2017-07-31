Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30542068/
31 июля 2017, 14:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Пантелеймоненко: Полтора года получаю зарплату через судебных приставов

Новичок казанского «Зенита» 35-летний доигровщик Максим Пантелеймоненко рассказал об отношениях со своим бывшим клубом, краснодарским «Динамо», и о сложностях с получением зарплаты.

«Судебный процесс продолжается, потому что клуб по-прежнему не хочет самостоятельно рассчитаться с долгами. Последние полтора года я получаю зарплату исключительно через судебных приставов, за что им благодарен.

У меня создаётся такое ощущение, что некоторые люди хотели, чтобы в результате этой истории я просто закончил с волейболом. В Краснодаре заняли принципиальную, но совершенно нелогичную позицию: самим не нужен, но и другим не отдадим. В общем, ни себе ни людям. За время конфликта мной интересовались «Динамо-ЛО», «Газпром-Югра», «Белогорье», «Зенит», но в Краснодаре не хотели разрывать контракт по обоюдному согласию, как это обычно делается в таких случаях, когда дальнейшая совместная работа просто невозможна, — цитирует Пантелеймоненко «Спорт Бизнес Online».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Федерация волейбола Словении может подать в суд на FIVB

Федерация волейбола Словении может подать в суд на FIVB

Федерация волейбола Словении может подать иск на Международную федерацию волейбола в Спортивный арбитражный суд, если мужская сборная страны не будет допущена к участию в первой группе Мировой лиги следующего сезона, сообщает World of Volley.
Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики