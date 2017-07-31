Пантелеймоненко: Полтора года получаю зарплату через судебных приставов

«Судебный процесс продолжается, потому что клуб по-прежнему не хочет самостоятельно рассчитаться с долгами. Последние полтора года я получаю зарплату исключительно через судебных приставов, за что им благодарен.

У меня создаётся такое ощущение, что некоторые люди хотели, чтобы в результате этой истории я просто закончил с волейболом. В Краснодаре заняли принципиальную, но совершенно нелогичную позицию: самим не нужен, но и другим не отдадим. В общем, ни себе ни людям. За время конфликта мной интересовались «Динамо-ЛО», «Газпром-Югра», «Белогорье», «Зенит», но в Краснодаре не хотели разрывать контракт по обоюдному согласию, как это обычно делается в таких случаях, когда дальнейшая совместная работа просто невозможна, — цитирует Пантелеймоненко «Спорт Бизнес Online».