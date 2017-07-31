Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30540308/
31 июля 2017, 12:27 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Польши победила во второй группе Гран-при

Женская сборная Польши стала победителем второй группы розыгрыша Гран-при.

В финале соревнований, которые состоялась в Остраве (Чехия), команда Польши обыграла сборную Южной Кореи со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:21).

В матче за третье место сборная Германии в четырёх партиях одолела команду Чехии со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:20, 25:23).

«Финал четырёх» первого дивизиона пройдёт в Нанкине (Китай) 2—6 августа. В группе J сыграют сборные Китая, Бразилии и Нидерландов, в группе K — команды Сербии, США и Италии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики