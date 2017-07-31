Женская сборная Польши победила во второй группе Гран-при

В финале соревнований, которые состоялась в Остраве (Чехия), команда Польши обыграла сборную Южной Кореи со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:21).

В матче за третье место сборная Германии в четырёх партиях одолела команду Чехии со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:20, 25:23).