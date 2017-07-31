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31 июля 2017, 12:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бирлова и Макрогузова одержали первую победу на чемпионате мира в Вене

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу.

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
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В матче третьего тура в группе L россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова обыграли представитель Таиланда Варапатсорн Радаронг и Танараттху Удомчави со счётом 2:0 (21:15, 21:16). Это первая победа россиянок на чемпионате мира — 2017, дуэт из Таиланда потерпел третье поражение.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Женщины. Группа L. Третий тур
Екатерина Бирлова / Надежда Макрогузова (Россия) — Варапатсорн Радаронг / Танараттха Удомчави (Таиланд) — 2:0 (21:15, 21:16).

Россиянки вышли из группы с третьего места.
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