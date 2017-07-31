«Пляжники» Величко и Сиволап выиграли «сателлит» в Мерсине

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В мужских соревнованиях первенствовали действующие чемпионы России Игорь Величко и Максим Сиволап. В финале они обыграли представителей Норвегии Ларса Твейта Реттерхолта и Даниэля Бергеруда со счётом 2:0 (21:16, 21:17).

В женских соревнованиях Юлия Абалакина и Ксения Дабижа заняли четвёртое место, проиграв в матче за бронзу украинкам Инне и Ирине Махно со счётом 0:2 (13:21, 15:21). Победу в турнире одержали немки Катарина Шиллервайн и Цинья Тильманн.