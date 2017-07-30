Машкова и Самаликова уступили американкам на чемпионате мира по пляжному волейболу

Казахстанские спортсменки Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова в упорной борьбе уступили американкам Росс Саммер и Свит Брук в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу.



Первый сет американки выиграли со счетом 21:15, а во второй партии казахстанские пляжницы были близки к тому, чтобы сравнять счет. В итоге Саммер и Брук вырвали победу со счетом 25:23. Для дуэта из США это вторая победа подряд в группе Е. Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова потерпели первое поражение на мировом первенстве. В стартовой встрече они были сильнее спортсменок из Украины.



В другом матче этой группе Валентина Давыдова и Евгения Щипкова в трех сетах обыграли австриек Корнелию Римзер и Лену Плезютшниг. Таким образом, судьба путевок в плей-офф решится в заключительном туре группового этапа 1 августа когда Машкова и Самаликова сыграют против Римзер и Плетзютшниг, а Давыдова и Щипкова встретятся с Саммер и Брук.



Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Группа Е. Вена, Австрия. 30 июля

Давыдова/Щипкова (Украина) — Римзер/Плезютшниг (Австрия) 2:1 (21:13, 16:21, 15:7)

Саммер/Свит (США) — Машкова/Самаликова (Казахстан) 2:0 (21:15, 25:23).