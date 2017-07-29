Белорусские волейболистки заняли 4-е место на юношеском чемпионате Европы

Сегодня в игре за бронзу команда Егора Пимахина встречалась со сверстницами из Болгарии и уступила в напряженном пятисетовом поединке — 2:3 (25:20, 16:25, 14:25, 25:20, 13:5). Матч продолжался 1 ч. 48 мин.

На первом в истории континентальном первенстве для 16-летних волейболисток белоруски разгромили на групповом этапе сборную Чехии с сухим счетом 3:0, команды России, Бельгии и Румынии победили с одинаковым результатом 3:2, а также уступили турчанкам — 1:3. В полуфинале было поражение от итальянок со счетом 0:3.

В главном финале за золото сборная Италии сегодня вечером сыграет с россиянками, которые накануне одолели в полуфинале болгарок — 3:2.

Волейболистки юниорской сборной Беларуси (U-18), которые в эти дни играют на Европейском олимпийском фестивале в Дьёре, во второй половине августа отправятся в Аргентину, где выступят на мировом первенстве в этой возрастной категории. Женская национальная сборная Беларуси в сентябре примет участие в чемпионате Европы, который пройдет на аренах Азербайджана и Грузии. На первом этапе белоруски будут играть в Тбилиси в предварительной группе В против команд Хорватии, Италии и Грузии.