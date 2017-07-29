Екатерина Гамова: В финале нам нужно допустить минимум ошибок

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«СУДЕЙСТВО БЫЛО ПРОСТО ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ!»

— Как себя чувствует команда после двух подряд побед в затяжных играх, одержанных на тай-брейке?

— После победы на командой Румынии (3:2) у нас был выходной, это помогло нам восстановиться и физически, и эмоционально. На вчерашний матч с Болгарией мы серьезно настраивались, ждали серьезной борьбы, знали, что их будет поддерживать зал и, скорее всего, на судей тоже будет оказываться давление. Так, в принципе и вышло. Мы можем только порадоваться, что в сложный момент девочки выстояли, собрались и одержали такую важную победу.

— Можно сказать, что победили за счет характера?

— В таких матчах, безусловно, характер — это самое важное. Потому что с физическими кондициями у нас проблем нет.

— Вы упомянули, что на судей оказывалось давление. Они справились с ним?

— Нет, судейство было отвратительным и это удивляло, потому что играли не профессионалы, а дети. Мне кажется, такое просто недопустимо в детском спорте! Мы понимали, что играем против Болгарии, но такое количество ошибок со стороны судей — это безобразие! Конечно, мы к этому готовились, но по ходу встречи это выбивало из колеи.

— Как тренеры повели себя в такой ситуации?

— В первую очередь, пытались успокоить девочек. Потому что они начинали эмоционально взрываться, а это нам было совсем ненужно. Тренеры просто пытались настроить команду на борьбу и, в итоге, это получилось.

— Можно ли сказать, что после таких игр наша команда максимально сплотилась и нашим волейболисткам уже ничего не страшно?

— Мы на это надеемся. Тренерский штаб всегда говорит, что нам надо играть проще, не пытаться что-то выдумывать, а поймать ощущение игры и наслаждаться им.

— Вы довольны тем, как выглядит команда в игровом плане?

— Безусловно, нам с тренерским штабом хотелось, чтобы было лучше, чтобы девочки совершали меньше ошибок. Но мы верим в нашу команду и верим, что у нас все получится.

«ИТАЛЬЯНКИ БОЛЕЕ АТЛЕТИЧНЫЕ, ЧЕМ МЫ»

— В финале нашей команде будет противостоять сборная Италии. Что можете сказать об этом сопернике?

— Это хорошая команда с поставленной игрой. На площадке у них стоят очень техничные исполнители, плюс они физически очень мощные и в целом более атлетичные, чем наши девочки.

— Что мы можем им противопоставить?

— Я думаю, что самое главное — допускать минимальное количество ошибок. Если мы с этим справимся, у нас не должно быть проблем.

— В таком возрасте очень тяжело не ошибаться, тем более, в финале.

— Мы прекрасно это понимаем, есть определенное количество ошибок, которое позволительно. Но, например, в первом сете вчерашней встречи с Болгарией мы ошибались слишком много, что привело к поражению в партии. Есть вещи, которые зависят только от нас, например, наша подача. Если мы ее теряем, то проблема в нас, а не в сопернике.

— Как наши девочки подают по ходу турнира?

— От игры к игре это происходит по-разному. Вчера у нас, к сожалению, было очень много ошибок на подаче, что доставляло нам большие неудобства.

— Можно ли сказать, что это связано с нервозностью?

— Я думаю, что так и есть. Отсутствие опыта, игровой практики — все это накладывает свой отпечаток. По ходу турнира мы выяснили, что у многих команд, особенно которые попали в решающую стадию, игрового опыта больше, чем у нашей сборной.

— Как выглядят наши лидеры? Они готовы брать игру на себя в решающие моменты?

— Нам важно, чтобы сыграли не только лидеры, а вся команда. Девочки сейчас находятся в таком возрасте, что от одного игрока на площадке ничего не зависит.