Волейболистки РФ вышли в финал ЧЕ до 16 лет, обыграв в полуфинале команду Болгарии
МОСКВА, 28 июл —
Р-Спорт. Волейболистки юношеской сборной России пробились в финал первенства Европы для девушек не старше 16 лет, которое проходит в Болгарии, обыграв в полуфинале команду хозяек соревнований.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась в пяти партиях со счетом 3−2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:11) в пользу россиянок.
В финале команда России сыграет со сборной Италии, а болгарки поспорят за третье место с командой Белоруссии. Встречи пройдут в субботу, 29 июля.
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