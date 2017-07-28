Волейболистки РФ вышли в финал ЧЕ до 16 лет, обыграв в полуфинале команду Болгарии

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась в пяти партиях со счетом 3−2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:11) в пользу россиянок.

В финале команда России сыграет со сборной Италии, а болгарки поспорят за третье место с командой Белоруссии. Встречи пройдут в субботу, 29 июля.