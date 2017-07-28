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28 июля 2017, 22:40 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки РФ вышли в финал ЧЕ до 16 лет, обыграв в полуфинале команду Болгарии

МОСКВА, 28 июл — Р-Спорт. Волейболистки юношеской сборной России пробились в финал первенства Европы для девушек не старше 16 лет, которое проходит в Болгарии, обыграв в полуфинале команду хозяек соревнований.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась в пяти партиях со счетом 3−2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:11) в пользу россиянок.

В финале команда России сыграет со сборной Италии, а болгарки поспорят за третье место с командой Белоруссии. Встречи пройдут в субботу, 29 июля.
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Белорусские волейболистки не вышли в финал юношеского чемпионата Европы и сыграют за бронзу

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) не смогли выйти в финал первенства Европы, которое проходит в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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