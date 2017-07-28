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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30524511/
28 июля 2017, 20:14 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки не вышли в финал юношеского чемпионата Европы и сыграют за бронзу

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) не смогли выйти в финал первенства Европы, которое проходит в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем полуфинале против итальянок белоруски не смогли оказать серьезного сопротивления, уступив практически без борьбы — 0:3 (13:25, 6:25, 12:25).

Соперником итальянских волейболисток по завтрашнему решающему поединку за чемпионский титул будет победитель второго полуфинала, в котором волейболистки Болгарии встретятся со сверстницами из России. Проигравший в этом матче 29 июля будет соперничать с белорусками в игре за бронзу.

Ранее на континентальном первенстве в Болгарии юные подопечные Егора Пимахина разгромили сборную Чехии с «сухим» счетом 3:0, а волейболисток России, Бельгии и Румынии обыграли с одинаковым результатом 3:2. Единственное поражение белоруски потерпели в заключительном матче группового этапа от команды Турции — 1:3.

Континентальное первенство для волейболисток, чей возраст не превышает 16 лет, проводится впервые.

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