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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30520270/
28 июля 2017, 13:53 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Лямин и Красильников одержали победу в первом матче на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 28 июля. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли марокканцев Зухейра Эльграуи и Мохаммеда Абишу в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Российская пара победила марокканцев Зухейра Эльграуи и Мохаммеда Абишу со счетом 21:16 21:14. Увеличить
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Встреча группы F завершилась в двух сетах со счетом 21:16, 21:14 в пользу российской пары. В другом матче группы F бельгийцы Том ван Валле и Дрис Кукелкорен в трех сетах обыграл латвийцев Рихардса Финстерса и Эдгарса Точса.

В следующем матче 30 июля Лямин и Красильников встретятся с Финстерсом и Точсом. Марокканцы проведут матч с бельгийцами в тот же день.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.
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Новости Волейбола

Три российские пары стартуют на чемпионате мира по пляжному волейболу

Три российские пары стартуют на чемпионате мира по пляжному волейболу

ТАСС, 28 июля. Чемпионат мира по пляжному волейболу стартует в пятницу в Вене, Россию на турнире представляют три пары — две мужские и одна женская. Отобраться на чемпионат мира сумели Вячеслав Красильников и Никита Лямин, Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, а также Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова.
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