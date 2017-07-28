Три российские пары стартуют на чемпионате мира по пляжному волейболу
ТАСС, 28 июля. Чемпионат мира по пляжному волейболу стартует в пятницу в Вене, Россию на турнире представляют три пары — две мужские и одна женская. Отобраться на чемпионат мира сумели Вячеслав Красильников и Никита Лямин, Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, а также Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова.
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Основные медальные надежды на предстоящем чемпионате возлагаются на Красильникова и Лямина, которые в нынешнем сезоне дважды победили на турнирах Мирового тура — на острове Киш в Иране в феврале и в июне в Гааге (Нидерланды), спортсмены занимают пятое место в мировом рейтинге. Год назад Красильников в паре с Константином Семеновым вышел в полуфинал Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, однако российские волейболисты в итоге заняли лишь четвертое место. Лямин же в
Мужской и женский турниры на чемпионате мира в австрийской столице пройдут в одном формате. В соревнованиях принимают участие по 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в
На предварительном этапе Красильников и Лямин выступят в группе F, где сыграют с соперниками из Марокко Мохаммедом Абишей и Зухейром Эльграуи (28 июля), латвийцами Эдгарсом Точсем и Рихардсом Финстерсом (30 июля) и бельгийцами Дрисом Кукелкореном и Томом ван Валле (1 августа).
Седьмая пара в рейтинге Стояновский и Ярзуткин сыграют в группе В, где 1 августа их соперниками станут вице- чемпионы Олимпийских игр Лупо и Николаи. Начнет турнир вторая российская пара 29 июля матчем против австралийцев Кристофера Макхью и Дэмьена Шуманна, а 31 июля Стояновский и Ярзуткин сыграют с Патриком Ломби и Абу Бакарром Камара из
Чемпионы мира и Олимпийских игр бразильцы Алисон и Бруно Шмидт в нынешнем сезоне опустились на восьмое место в рейтинге, который возглавляют американцы Филип Дэлхауссер (чемпион мира 2007 года) и Николас Лусена, они в начале июля стали победителями финального турнира Мирового тура в швейцарском Гштааде. В числе фаворитов чемпионата мира еще одна бразильская пара — Альваро Фильо и Саймон.
У женщин доминируют бразильянки
Бирлова и Макрогузова в мировом рейтинге занимают 22-е место. В
В женском пляжном волейболе в нынешнем сезоне доминируют бразильянки — лидеры мирового рейтинга Ларисса и Талита, а также чемпионка мира и олимпийская чемпионка Агата в паре с Дудой. В их спор могут вмешаться немки Юлия Зуде и Шанталь Лабурер, которые выиграли финал Мирового тура в Гштааде, а также еще одна бразильская пара — выступавшая ранее вместе с Агатой Барбара (чемпионка мира — 2015 и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро) и Фернанда.
Первый официальный чемпионат мира по пляжному волейболу прошел в 1997 году в
В 2015 году чемпионат мира прошел в нескольких городах Нидерландов и завершился победой бразильцев — золото выиграли Алисон и Бруно Шмидт, а также Барбара и Агата.
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