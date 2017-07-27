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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30506369/
27 июля 2017, 10:16 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) вышли в полуфинал первенства континента в Болгарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы II в Самокове белоруски уступили сверстницам из Турции со счетом 1:3 (21:25, 25:21, 22:25, 24:26). В предыдущих встречах команда Егора Пимахина победила сборные Чехии (3:0), России (3:2), Бельгии (3:2) и Румынии (3:2). Вместе с россиянками белорусские волейболистки вышли в полуфинал. Из другой предварительной группы борьбу за награды продолжат сборные Италии и Болгарии.

Теперь в полуфинале 28 июля в Софии белорусские спортсменки будут соперничать с итальянками, а хозяйки турнира сыграют с российскими волейболистками. Победители полуфинальных встреч 29 июля сыграют в поединке за чемпионский титул, проигравшие будут бороться за бронзу континентального чемпионата.

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Волейбольная женская сборная Беларуси (U-16) уступила команде Турции в матче группового турнира чемпионата Европы, проходящего в Болгарии, — 1:3. Белоруски, заняв второе место в группе 2, вышли в полуфинал турнира, где сразятся с итальянками. В параллельной встрече ½ финала сойдутся россиянки и представительницы Болгарии.
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