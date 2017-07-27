Белорусские волейболистки вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы

В заключительном поединке предварительной группы II в Самокове белоруски уступили сверстницам из Турции со счетом 1:3 (21:25, 25:21, 22:25, 24:26). В предыдущих встречах команда Егора Пимахина победила сборные Чехии (3:0), России (3:2), Бельгии (3:2) и Румынии (3:2). Вместе с россиянками белорусские волейболистки вышли в полуфинал. Из другой предварительной группы борьбу за награды продолжат сборные Италии и Болгарии.

Теперь в полуфинале 28 июля в Софии белорусские спортсменки будут соперничать с итальянками, а хозяйки турнира сыграют с российскими волейболистками. Победители полуфинальных встреч 29 июля сыграют в поединке за чемпионский титул, проигравшие будут бороться за бронзу континентального чемпионата.