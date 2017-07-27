Волейбол. ЧЕ-2017 (U-16). Девушки. Сборная Беларуси проиграла команде Турции, но вышла в ½ финала
Волейбольная женская сборная Беларуси (U-16) уступила команде Турции в матче группового турнира чемпионата Европы, проходящего в Болгарии, — 1:3. Белоруски, заняв второе место в группе 2, вышли в полуфинал турнира, где сразятся с итальянками. В параллельной встрече ½ финала сойдутся россиянки и представительницы Болгарии.
Турция (U-16) — Беларусь (U-16) — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 26:24)
Группа 2: Россия — 11 очков (5 игр/4 победы), Беларусь — 9 (5/4), Турция — 10 (5/3), Румыния — 10 (5/3), Чехия — 4 (5/1), Бельгия — 1 (5/0).
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