Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30504090/
27 июля 2017, 0:22 | Игровые: Волейбол | Прессбол

Волейбол. ЧЕ-2017 (U-16). Девушки. Сборная Беларуси проиграла команде Турции, но вышла в ½ финала

Волейбольная женская сборная Беларуси (U-16) уступила команде Турции в матче группового турнира чемпионата Европы, проходящего в Болгарии, — 1:3. Белоруски, заняв второе место в группе 2, вышли в полуфинал турнира, где сразятся с итальянками. В параллельной встрече ½ финала сойдутся россиянки и представительницы Болгарии.

Турция (U-16) — Беларусь (U-16) — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 26:24)

Группа 2: Россия — 11 очков (5 игр/4 победы), Беларусь — 9 (5/4), Турция — 10 (5/3), Румыния — 10 (5/3), Чехия — 4 (5/1), Бельгия — 1 (5/0).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Белорусские волейболистки обыграли команду Германии на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Белорусские волейболистки обыграли команду Германии на Европейском юношеском олимпийском фестивале

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли команду Германии на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьёре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ