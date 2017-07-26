Сергей Шляпников: Россия не реализовала свой потенциал в Мировой лиге
Главный тренер мужской национальной команды по волейболу — об итогах «Финала шести» в Бразилии, подготовке к чемпионату Европы и имеющихся кадровых возможностях.
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Мужская сборная России по волейболу заняла пятое место на недавнем «Финале шести» Мировой лиги, который прошел в бразильской Куритибе. Это было первое попадание национальной команды в финальный этап после трехлетнего перерыва, причем добытое обновленным молодым составом. При этом подопечные Сергея Шляпникова упустили шанс выйти в полуфинал, проиграв вполне проходимой команде Канады со счетом 0:3. Теперь наши волейболисты начали подготовку к чемпионату Европы, который с 22 сентября по 1 октября пройдет в Азербайджане и Грузии. Об этом, а также об итогах игры российской сборной в Мировой лиге в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал главный тренер национальной команды.
— Как оцените выступление сборной России в Мировой лиге?
— Попадание в «Финал шести» для нашей команды, выступавшей в экспериментальном составе, можно назвать успехом. Молодые волейболисты получили отличный опыт в играх с сильнейшими сборными мира. Но и чувство неудовлетворенности осталось. Считаю, что в матче с Канадой, первом для нас в «Финале шести», мы не смогли реализовать свой потенциал.
— Что же помешало?
— Причин тут несколько. Одна из них — игра в непривычных для наших волейболистов условиях. Матчи проходили на большой площадке, огромный зал… И было достаточно прохладно — градусов 14−15.
— Успешное выступление ранее не хватавших звезд с неба канадцев в нынешней Мировой лиге стало для вас сюрпризом?
— Нет. У Канады очень добротная команда. Тем более они выступали сильнейшим составом. Появился у них и хороший диагональный Шерон
— Кого из волейболистов нашей сборной вы бы выделили по итогам «Финала шести»?
— Не хотел бы называть имен. Играя в непривычных условиях,
— Сколько игроков, выступавших в Мировой лиге, попадут в заявку сборной России на чемпионат Европы?
— На днях к работе на сборах приступили наши опытные игроки — Александр Бутько, Александр Маркин, Сергей Гранкин, Максим Михайлов, Артем Вольвич… Это те волейболисты, которым мы дали отдохнуть после завершения клубного сезона и квалификационного турнира чемпионата мира. Они уже тренируются в Новогорске. А ребята, игравшие в «Финале шести», получили возможность немного отдохнуть. Пятеро или шестеро из них после паузы также включатся в подготовку к чемпионату Европы. Мы рассчитываем на Егора Клюку, Дмитрия Волкова, Максима Жигалова, Ильяса Куркаева, на наших либеро — Романа Мартынюка и Артема Зеленкова. Но и для других дорога в сборную не закрыта. Мы будем готовить, как обычно, расширенный список, ведь во время заключительного этапа подготовки могут случиться травмы. А с окончательным составом определимся уже непосредственно перед турниром. В него попадут те, кто будет лучше готов на тот момент.
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