Сергей Шляпников: Россия не реализовала свой потенциал в Мировой лиге

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Мужская сборная России по волейболу заняла пятое место на недавнем «Финале шести» Мировой лиги, который прошел в бразильской Куритибе. Это было первое попадание национальной команды в финальный этап после трехлетнего перерыва, причем добытое обновленным молодым составом. При этом подопечные Сергея Шляпникова упустили шанс выйти в полуфинал, проиграв вполне проходимой команде Канады со счетом 0:3. Теперь наши волейболисты начали подготовку к чемпионату Европы, который с 22 сентября по 1 октября пройдет в Азербайджане и Грузии. Об этом, а также об итогах игры российской сборной в Мировой лиге в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал главный тренер национальной команды.

— Как оцените выступление сборной России в Мировой лиге?

— Попадание в «Финал шести» для нашей команды, выступавшей в экспериментальном составе, можно назвать успехом. Молодые волейболисты получили отличный опыт в играх с сильнейшими сборными мира. Но и чувство неудовлетворенности осталось. Считаю, что в матче с Канадой, первом для нас в «Финале шести», мы не смогли реализовать свой потенциал.

— Что же помешало?

— Причин тут несколько. Одна из них — игра в непривычных для наших волейболистов условиях. Матчи проходили на большой площадке, огромный зал… И было достаточно прохладно — градусов 14−15. Все-таки в Бразилии сейчас зима. Мы даже термобелье покупали, пытаясь как-то нивелировать ситуацию. В зоне для запасных организаторы поставили электрообогреватели и велоэргометры, чтобы игроки могли разогреться перед выходом на площадку. Но игра с канадцами не задалась. Повлияли внешние факторы. Свою роль сыграло и то, что для нас это был первый матч финала, а канадцы за день до этого встречались с бразильцами и уже знали, в каких условиях им предстоит играть. Мы в своем матче против Бразилии тоже смотрелись гораздо лучше. И едва не одолели олимпийских чемпионов, сыграв с ними практически на равных.

— Успешное выступление ранее не хватавших звезд с неба канадцев в нынешней Мировой лиге стало для вас сюрпризом?

— Нет. У Канады очень добротная команда. Тем более они выступали сильнейшим составом. Появился у них и хороший диагональный Шерон Вернан-Эванс — молодой и перспективный парень. Впрочем, ничего сверхъестественного они не показали. И нам в двух партиях для победы не хватило совсем чуть-чуть… В общем, чувство неудовлетворенности у меня осталось.

— Кого из волейболистов нашей сборной вы бы выделили по итогам «Финала шести»?

— Не хотел бы называть имен. Играя в непривычных условиях, кто-то не смог проявить своих лучших качеств. Потому оценки в таком случае могут быть необъективными. Хотя в игре с Бразилией все сыграли уверенно. Идет становление новой команды, ребята приобретают опыт, так что плюсов для нас в Мировой лиге было больше, чем минусов.

— Сколько игроков, выступавших в Мировой лиге, попадут в заявку сборной России на чемпионат Европы?

— На днях к работе на сборах приступили наши опытные игроки — Александр Бутько, Александр Маркин, Сергей Гранкин, Максим Михайлов, Артем Вольвич… Это те волейболисты, которым мы дали отдохнуть после завершения клубного сезона и квалификационного турнира чемпионата мира. Они уже тренируются в Новогорске. А ребята, игравшие в «Финале шести», получили возможность немного отдохнуть. Пятеро или шестеро из них после паузы также включатся в подготовку к чемпионату Европы. Мы рассчитываем на Егора Клюку, Дмитрия Волкова, Максима Жигалова, Ильяса Куркаева, на наших либеро — Романа Мартынюка и Артема Зеленкова. Но и для других дорога в сборную не закрыта. Мы будем готовить, как обычно, расширенный список, ведь во время заключительного этапа подготовки могут случиться травмы. А с окончательным составом определимся уже непосредственно перед турниром. В него попадут те, кто будет лучше готов на тот момент.