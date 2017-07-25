«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет на мемориале Платонова

Участие в турнире примут восемь команд, разделённых на две группы. В группе А сыграют санкт-петербургский «Зенит», «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и минский «Строитель» (Беларусь).

В группу Б попали новичок Суперлиги «Ярославич», представитель Высшей лиги «А» МГТУ, представитель Высшей лиги «Б» «Автомобилист» и «Иску» (Финляндия), сообщает официальный сайт «Динамо-ЛО».