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25 июля 2017, 15:45 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет на мемориале Платонова

С 16 по 20 августа в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный предсезонный турнир памяти знаменитого тренера Вячеслава Платонова.

Участие в турнире примут восемь команд, разделённых на две группы. В группе А сыграют санкт-петербургский «Зенит», «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и минский «Строитель» (Беларусь).

В группу Б попали новичок Суперлиги «Ярославич», представитель Высшей лиги «А» МГТУ, представитель Высшей лиги «Б» «Автомобилист» и «Иску» (Финляндия), сообщает официальный сайт «Динамо-ЛО».
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