«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет на мемориале Платонова
С 16 по 20 августа в
Санкт-Петербурге пройдёт традиционный предсезонный турнир памяти знаменитого тренера Вячеслава Платонова.
Участие в турнире примут восемь команд, разделённых на две группы. В группе А сыграют
В группу Б попали новичок Суперлиги «Ярославич», представитель Высшей лиги «А» МГТУ, представитель Высшей лиги «Б» «Автомобилист» и «Иску» (Финляндия), сообщает официальный сайт «Динамо-ЛО».
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