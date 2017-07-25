Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд на чемпионате Азии

Во второй игровой день сборная Казахстана обыграла хозяев чемпионата Индонезию со счетом 3:2.



Матч против Индонезии получился для сборной Казахстана непростым. Хозяева площадки оказались неуступчивыми и дали настоящий бой. Первый сет выиграла Индонезию со счетом 25:23, но затем в сложной борьбе казахстанцы взяли две следующие партии — 27:25, 25:21. В четвертом сете Индонезия сумела сравнять счет, но в пятой партии сильнее был Казахстан — 15:13.



Сборная Казахстана одерживает вторую победу подряд на групповом этапе со счетом 3:2. В другом матче этой группы Катар в трех сетах обыграл Саудовскую Аравию. Таким образом, перед заключительным туром групповой стадии в квартете «А» сложилась интересная ситуация — команды Казахстана, Катара и Индонезии набрали по 4 очка, у Саудовской Аравии очков нет. 26 июля Казахстан сыграет против Саудовской Аравии, а Индонезия против Катара. Команды, занявшие 1−2 места выйдут в четвертьфинал континентального первенства.



Чемпионат Азии по волейболу. Мужчины. Группа «А». Сурабая, Индонезия. Результаты 25 июля.

Саудовская Аравия — Катар 0:3 (23:25, 21:25, 21:25)

Индонезия — Казахстан 2:3 (25:23, 25:27, 21:25, 25:21, 13:15).