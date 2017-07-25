Волейболистки сборной РФ сыграют товарищеские матчи с командой Болгарии 17—18 августа
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Женская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с командой Болгарии 17 и 18 августа, сообщил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.
Сборная России
«В середине августа женская сборная России сыграет в Москве два товарищеских матча с командой Болгарии. Игры запланированы ориентировочно на
Во Всемирном кубке чемпионов помимо сборной России сыграют команды Китая, США, Бразилии, Южной Кореи и Японии.
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