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25 июля 2017, 13:16 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной РФ сыграют товарищеские матчи с командой Болгарии 17—18 августа

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Женская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с командой Болгарии 17 и 18 августа, сообщил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

Сборная России 5—10 сентября примет участие во Всемирном кубке чемпионов в Японии. Тренировочный сбор команды Владимира Кузюткина в преддверии этого турнира продлится около месяца. Российские волейболистки отправятся на турнир 2 сентября.

«В середине августа женская сборная России сыграет в Москве два товарищеских матча с командой Болгарии. Игры запланированы ориентировочно на 17—18 августа. С площадкой пока не определились», — сказал Фадеев в телефонном разговоре.

Во Всемирном кубке чемпионов помимо сборной России сыграют команды Китая, США, Бразилии, Южной Кореи и Японии.
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