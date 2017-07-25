Волейболистки сборной РФ сыграют товарищеские матчи с командой Болгарии 17—18 августа

Сборная России 5—10 сентября примет участие во Всемирном кубке чемпионов в Японии. Тренировочный сбор команды Владимира Кузюткина в преддверии этого турнира продлится около месяца. Российские волейболистки отправятся на турнир 2 сентября.

«В середине августа женская сборная России сыграет в Москве два товарищеских матча с командой Болгарии. Игры запланированы ориентировочно на 17—18 августа . С площадкой пока не определились», — сказал Фадеев в телефонном разговоре.

Во Всемирном кубке чемпионов помимо сборной России сыграют команды Китая, США, Бразилии, Южной Кореи и Японии.