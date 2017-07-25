Белорусские волейболистки обыграли команду Германии на Европейском юношеском олимпийском фестивале
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли команду Германии на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьёре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Наши волейболистки в первом матче предварительной группы G победили немецких спортсменок с сухим счетом — 3:0. В этом сезоне белоруски стали бронзовыми призерами юниорского континентального первенства.
Белорусские баскетболистки стартовали в Дьёре неудачно, проиграв турецким сверстницам 76:85.
Предварительные заплывы прошли в состязаниях пловцов. Лучший результат среди белорусов показала победительница первенства Европы-2017 среди юниоров Анастасия Шкурдай. Она вышла в финал, установив юниорский рекорд Беларуси на дистанции 100 м в плавании на спине — 1 мин. 2,94 сек.
Сегодня белорусские волейболистки сыграют с командой Италии, а баскетболистки попробуют одолеть испанских спортсменок. Сегодня же определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по велоспорту, плаванию и дзюдо. В остальных видах программы продолжатся предварительные этапы соревнований.
В Дьёре Беларусь представляют 96 молодых атлетов, которые спорят за награды в девяти видах спорта. Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 30 июля.
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