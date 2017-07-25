Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30483050/
25 июля 2017, 8:49 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Фадеев: Волейболистка Евгения Старцева не сыграет в этом сезоне за сборную России

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Связующая Евгения Старцева не сыграет в этом сезоне за сборную России по волейболу, сообщил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

Российские волейболистки по итогам интерконтинентального раунда мирового Гран-при одержали три победы в девяти матчах и заняли девятое место из двенадцати. Старцева была в заявке на турнир, но не сыграла ни в одном матче. Сборная России 5—10 сентября примет участие во Всемирном кубке чемпионов в Японии, а затем сыграет в чемпионате Европы, который с 22 сентября по 1 октября пройдет в Азербайджане и Грузии.

«Как сказал главный тренер сборной России Владимир Кузюткин, Старцевой, к сожалению, не будет в составе сборной в этом сезоне. Нам, конечно, хотелось бы видеть ее в сборной», — сказал Фадеев в телефонном разговоре.

Старцева в составе сборной России выигрывала чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2015.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Как спортсменки относятся к тому, что синхронное плавание исчезнет