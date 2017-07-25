Фадеев: Волейболистка Евгения Старцева не сыграет в этом сезоне за сборную России
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Связующая Евгения Старцева не сыграет в этом сезоне за сборную России по волейболу, сообщил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.
Российские волейболистки по итогам интерконтинентального раунда мирового
«Как сказал главный тренер сборной России Владимир Кузюткин, Старцевой, к сожалению, не будет в составе сборной в этом сезоне. Нам, конечно, хотелось бы видеть ее в сборной», — сказал Фадеев в телефонном разговоре.
Старцева в составе сборной России выигрывала чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2015.
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