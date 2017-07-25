Фадеев: Волейболистка Евгения Старцева не сыграет в этом сезоне за сборную России

Российские волейболистки по итогам интерконтинентального раунда мирового Гран-при одержали три победы в девяти матчах и заняли девятое место из двенадцати. Старцева была в заявке на турнир, но не сыграла ни в одном матче. Сборная России 5—10 сентября примет участие во Всемирном кубке чемпионов в Японии, а затем сыграет в чемпионате Европы, который с 22 сентября по 1 октября пройдет в Азербайджане и Грузии.

«Как сказал главный тренер сборной России Владимир Кузюткин, Старцевой, к сожалению, не будет в составе сборной в этом сезоне. Нам, конечно, хотелось бы видеть ее в сборной», — сказал Фадеев в телефонном разговоре.

Старцева в составе сборной России выигрывала чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2015.