Екатерина Гамова: У сборной есть проблемы с психологией
Двукратная чемпионка мира, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о выступлениях женской сборной России U16 на чемпионате Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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— Как оцените качество игры нашей сборной в первых матчах чемпионат Европы?
— Безусловно, к команде вопросы есть. Касаются они, в первую очередь, психологии. После игры со сборной Белоруссии, которую мы проиграли, был
— Мы неровно играем с командами, которые уступают нам в классе — отдали две партии сборной Турции…
— Я бы не стала сбрасывать Турцию со счетов. В последнее время они показывают достаточно хороший волейбол. Игроки у них преимущественно сформировавшиеся. У нас девушки высокие, худые и не всегда хорошо координированные, а у них почти все «игровики». В последние годы Турция показывает неплохие результаты на мировом уровне.
— С чем связано поражение от сборной Белоруссии?
— Я думаю, что если бы игроки с самого начала матча выполняли установку тренера, проблем было бы гораздо меньше. Возможно, сыграло свою роль отсутствие должного игрового опыта у этой команды — сборная сыгрывается по ходу турнира. Я думаю, что это поражение, все же, положительным образом сказалось на команде, что мы и увидели в игре с Чехией.
— Какие планы у команды на следующие матчи? Есть мысли подгадать турнирный расклад и выйти на более удобного соперника?
— Мы уже потеряли достаточно очков, поэтому гадать нам уже некуда, нужно выигрывать оставшиеся матчи с максимально комфортным счетом. Других планов быть не может.
— Кто наиболее опасный противник из тех команд, что остались?
— Мы сами. Если мы сможем совладать с собой, со своими страхами, неуверенностью, то все у нас получится. Безусловно, на турнире есть хорошие команды, которые могут доставить нам массу неприятностей. Завтра нас ждет игра с командой Бельгии, а заканчивать групповой раунд мы будем матчем с Румынией, которая обыграла Турцию (3:1). Это будут очень сложные встречи, но мы надеемся, что у нас все получится.
— Лидеры в нашей сборной уже проявились?
— В этом плане пока все равны. Безусловно, есть игроки, на которых возлагается больше надежд. Не хотелось бы в таком возрасте
— Как куратор вы довольны тем, что происходит в команде?
— Конечно, проигрыш не входил в наши планы,
— Костяк сборной U16 состоит из воспитанниц вашей школы. Они оправдывают ваши ожидания и выданные авансы?
— Я никому не выдавала авансов. Я была один раз на отборе и думаю, что тренер, который их ведет в клубе в Казани, — Светлана Михайловна Сафронова знает их гораздо лучше, чем я. Она знает, кому из них доверить место на площадке или кого поменять в той или иной ситуации.
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