Моисеева и Сырцева стали пятыми на «сателлите» в Вильнюсе

Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева заняли пятое место. В противостоянии за выход в полуфинал по сетке проигравших они проиграли немкам Катарине Шиллервайн и Цинье Тильманн со счётом 0:2 (19:21, 22:24).

В итоге немецкий дуэт Шиллервайн/Тильманн дошёл до финала соревнований в столице Литвы, в котором победил представительниц Латвии Тину Граудине и Анастасию Кравченок со счётом 2:1 (28:26, 18:21, 15:7).