Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30477881/
24 июля 2017, 15:21 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Сборная Казахстана стартовала с волевой победы на чемпионате Азии

В индонезийской Сурабае стартовал чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд.

В индонезийской <span class=error>Сурабае</span> стартовал чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Казахстана в первом матче турнира обыграла в пяти сетах команду Катара, отыгравшись со счета 0:2 по партиям.

В первой половине встречи доминировали катарские волейболисты, выигравшие две стартовые партии — 25:18, 25:20. Третья партия стала ключевой во всем матче, так как команда Игоря Никольченко сумела вырвать победу 26:24 и следом взяла четвертый сет — 25:19 переведя встречу на тай-брейк. В решающей партии сборная Казахстана не упустила психологическое преимущество и обыграла соперников — 15:10.

Одержав победу, сборная Казахстана набрала 2 очка, Катар получил 1 балл. Лидером группы «А» стали хозяева турнира команда Индонезии, победившая в четырех сетах Саудовскую Аравию. 25 июля сборная Казахстана проведет свой второй матч групповой стадии против Индонезии..

Чемпионат Азии по волейболу. Мужчины. Группа «А». Сурабая, Индонезия. Результаты 24 июля.
Индонезия — Саудовская Аравия 3:1 (25:23, 25:20, 22:25, 26:24)
Катар — Казахстан 2:3 (25:18, 25:20, 24:26, 19:25, 10:15).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Сборная Казахстана стартует на чемпионате Азии среди мужских команд

Сборная Казахстана стартует на чемпионате Азии среди мужских команд

Мужская сборная Казахстана по волейболу 24 июля матчемСборная Казахстана стартует на чемпионате Азии по волейболу среди мужских команд против команды Катара начнет свое выступление на чемпионате Азии, который пройдет в индонезийской Сурабае.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»