Сборная Казахстана стартовала с волевой победы на чемпионате Азии

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Сборная Казахстана в первом матче турнира обыграла в пяти сетах команду Катара, отыгравшись со счета 0:2 по партиям.



В первой половине встречи доминировали катарские волейболисты, выигравшие две стартовые партии — 25:18, 25:20. Третья партия стала ключевой во всем матче, так как команда Игоря Никольченко сумела вырвать победу 26:24 и следом взяла четвертый сет — 25:19 переведя встречу на тай-брейк. В решающей партии сборная Казахстана не упустила психологическое преимущество и обыграла соперников — 15:10.



Одержав победу, сборная Казахстана набрала 2 очка, Катар получил 1 балл. Лидером группы «А» стали хозяева турнира команда Индонезии, победившая в четырех сетах Саудовскую Аравию. 25 июля сборная Казахстана проведет свой второй матч групповой стадии против Индонезии..



Чемпионат Азии по волейболу. Мужчины. Группа «А». Сурабая, Индонезия. Результаты 24 июля.

Индонезия — Саудовская Аравия 3:1 (25:23, 25:20, 22:25, 26:24)

Катар — Казахстан 2:3 (25:18, 25:20, 24:26, 19:25, 10:15).