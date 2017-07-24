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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30475466/
24 июля 2017, 12:22 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Накада: Я очень довольна результатом матча со сборной России

Главный тренер женской сборной Японии Куми Накада поделилась впечатлениями после победы над командой России в заключительном матче этапа Гран-при в Гонконге со счётом 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:10).

«Хотела бы поблагодарить местных болельщиков за поддержку нашей команды. На протяжении этапа нам противостояли три очень сильных соперника. В ряде моментов нам было очень нелегко. Это важные составляющие для прогресса команды. Я очень довольна результатом матча с Россией», — приводит слова Накады официальный сайт Международной федерации волейбола.
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