Мужская сборная Беларуси по волейболу не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ

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В заключительном матче последнего отборочного этапа в бельгийском Кортрейке команда Александра Сингаевского проиграла сборной Германии с «сухим» счетом 0:3 (27:29, 20:25, 22:25). Это пятое поражение белорусов в пяти проведенных встречах. До этого они уступили волейболистам Эстонии (1:3), Бельгии (0:3), Словакии (0:3) и Испании (2:3).

Итоговое положение команд: Бельгия — 15 очков, Эстония — 10, Германия — 8, Словакия — 6, Испания — 5, Беларусь — 1. Бельгийские волейболисты завоевали путевку в финальную часть мирового первенства. Ранее пропуска от Европы заработали сборные Франции, Финляндии, Нидерландов, Сербии, Словении и России. Чемпионат мира 2018 года пройдет на аренах Италии и Болгарии, команды которых освобождены от квалификации, как и действующий чемпион планеты Польша и лучшая команда Южной Америки Бразилия. Всего в чемпионате мира — 2018 примут участие 24 сборные. Белорусские волейболисты еще ни разу не играли в компании сильнейших дружин планеты.

Тем временем на юношеском чемпионате Европы (U-16) в болгарском Самокове успешно выступают белорусские девушки. В своей предварительной группе белоруски поочередно победили сверстниц из Чехии — 3:0, России — 3:2 и Бельгии — 3:2. После трех игровых дней положение команд таково: Румыния — 8 очков, Беларусь — 7, Россия — 6, Турция — 4, Бельгия — 1, Чехия — 1. Сегодня на турнире день отдыха, а 25 июля подопечные Егора Пимахина сыграют с румынками, 26 июля завершат первый этап встречей с турчанками.

В другой предварительной группе, базирующейся в Софии, также прошли три тура: Италия — 9, Нидерланды — 9, Болгария — 6, Дания — 5, Греция — 0, Финляндия — 0.

Борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие команды из каждой группы. Полуфинальные поединки пройдут 28 июля, медальные матчи за золото и бронзу состоятся 29 июля.