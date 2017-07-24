Котикова признана лучшей диагональной чемпионата мира U20 в Мексике
Волейболистка молодёжной сборной Китая Ханью Янь признана самым ценным игроком чемпионата мира U20, который завершился в Мексике.
В финале сборная Китая в трёх сетах победила команду России со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:16). Россиянка Анна Котикова названа лучшей диагональной турнира.
Символическая сборная турнира
Лучшая связующая — Тамаки Мацуи (Япония).
Лучшая диагональная — Анна Котикова (Россия).
Лучшие доигровщицы — У Хань (Китай), Тугба Сеноглу (Турция).
Лучшие блокирующие — Гюнеш Зехра (Турция), Ханью Янь (Китай).
Лучшая либеро — Алешандре Кошта Ньеме (Бразилия).
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