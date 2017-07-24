Стал известен состав групп «Финала шести» Гран-при

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В группе J сыграют женские сборные Китая, Бразилии и Нидерландов. В группу K попали команды Сербии, США и Италии.

Сборная России под руководством Владимира Кузюткина заняла девятое место в общем зачёте, выиграв три матча из шести.