Стал известен состав групп «Финала шести» Гран-при
23 июля завершился интерконтинентальный этап розыгрыша
Гран-при и стал известен состав групп «Финала шести», который пройдёт в Нанкине (Китай) со 2 по 6 августа.
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В группе J сыграют женские сборные Китая, Бразилии и Нидерландов. В группу K попали команды Сербии, США и Италии.
Сборная России под руководством Владимира Кузюткина заняла девятое место в общем зачёте, выиграв три матча из шести.
Действующим победителем
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