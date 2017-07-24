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24 июля 2017, 10:48 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стал известен состав групп «Финала шести» Гран-при

23 июля завершился интерконтинентальный этап розыгрыша Гран-при и стал известен состав групп «Финала шести», который пройдёт в Нанкине (Китай) со 2 по 6 августа.

23 июля завершился интерконтинентальный этап розыгрыша <nobr>Гран-при </nobr>и стал известен состав групп Финала шести который пройдёт в Нанкине (Китай) со 2 по 6 августа. Увеличить
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В группе J сыграют женские сборные Китая, Бразилии и Нидерландов. В группу K попали команды Сербии, США и Италии.

Сборная России под руководством Владимира Кузюткина заняла девятое место в общем зачёте, выиграв три матча из шести.

Действующим победителем Гран-при является сборная Бразилии. В прошлогоднем финале бразильянки обыграли команду США со счётом 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9).
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