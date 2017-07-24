Дуэты Бёккерманн/Флюгген и Ларисса/Талита выиграли этап Мирового тура в Польше
В Ольштыне (Польша) завершился этап Мировой тура по пляжному волейболу.
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В финале мужских соревнований немцы Маркус Бёккерманн и Ларс Флюгген обыграли американцев Джона Хайдена и Райана Доэрти со счётом 2:1 (15:21, 21:18, 15:11). Третьими стали мексиканцы Ломардо Онтиверос и Хуан Вирген.
В финале женского турнира бразильянки Ларисса и Талита в трёх партиях победили канадок Сару Паван и Мелиссу
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