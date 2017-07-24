Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30473531/
24 июля 2017, 9:58 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Дуэты Бёккерманн/Флюгген и Ларисса/Талита выиграли этап Мирового тура в Польше

В Ольштыне (Польша) завершился этап Мировой тура по пляжному волейболу.

В Ольштыне (Польша) завершился этап Мировой тура по пляжному волейболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале мужских соревнований немцы Маркус Бёккерманн и Ларс Флюгген обыграли американцев Джона Хайдена и Райана Доэрти со счётом 2:1 (15:21, 21:18, 15:11). Третьими стали мексиканцы Ломардо Онтиверос и Хуан Вирген.

В финале женского турнира бразильянки Ларисса и Талита в трёх партиях победили канадок Сару Паван и Мелиссу Хуману-Паредес со счётом 2:1 (20:22, 21:18, 16:14). Третьими стали представительницы Бразилии Агата и Дуда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера