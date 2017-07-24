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24 июля 2017, 9:09 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Сборная Казахстана стартует на чемпионате Азии среди мужских команд

Мужская сборная Казахстана по волейболу 24 июля матчемСборная Казахстана стартует на чемпионате Азии по волейболу среди мужских команд против команды Катара начнет свое выступление на чемпионате Азии, который пройдет в индонезийской Сурабае.

Мужская сборная Казахстана по волейболу 24 июля <span class=error>матчемСборная</span> Казахстана стартует на чемпионате Азии по волейболу среди мужских команд против команды Катара начнет свое выступление на чемпионате Азии который пройдет в индонезийской <span class=error>Сурабае</span>. Увеличить
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По итогам жеребьевки казахстанские волейболисты попали в группу А, где их соперниками станут сборные Катара, Саудовской Аравии и Индонезии. 25 июля казахстанцы сыграют против Индонезии, а 26 — против Саудовской Аравии.

На чемпионате Азии сборная Казахстана выступит в следующем составе: Роман Фартов (л), Антон Кузнецов, Дмитрий Вовненко, Александр Стольников (к), Сергей Кузнецов, Кайрат Байбеков (л), Василий Донец, Кирилл Гурин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Виталий Эрдштейн, Виталий Вориводин, Иван Минаков.

Главный тренер — Игорь Никольченко. Ассистенты главного тренера — Дмитрий Горбатков, Сергей Менжулин. Врач — Рустам Исмаилов. Тренер-статист — Валерий Ткаченко. Международный рефери — Айдос Ахметов.

В мужском чемпионате Азии по волейболу примут участие 16 команд. Действующим чемпионом Азии является сборная Японии, выигравшая титул два года назад. Сборная Казахстана на последнем чемпионате Азии заняла 9-е место.

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