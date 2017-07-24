Сборная Казахстана стартует на чемпионате Азии среди мужских команд

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По итогам жеребьевки казахстанские волейболисты попали в группу А, где их соперниками станут сборные Катара, Саудовской Аравии и Индонезии. 25 июля казахстанцы сыграют против Индонезии, а 26 — против Саудовской Аравии.



На чемпионате Азии сборная Казахстана выступит в следующем составе: Роман Фартов (л), Антон Кузнецов, Дмитрий Вовненко, Александр Стольников (к), Сергей Кузнецов, Кайрат Байбеков (л), Василий Донец, Кирилл Гурин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Виталий Эрдштейн, Виталий Вориводин, Иван Минаков.