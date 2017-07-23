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23 июля 2017, 19:42 | Игровые: Волейбол | ТАСС

ВФВ: Гран-при по волейболу 2017 года поможет построить боеспособную команду к Играм-2020

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гран-при по волейболу среди женских сборных 2017 года дал много информации тренерскому штабу российской команды, которая будет использована для подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

ВФВ: Гран-при по волейболу 2017 года поможет построить боеспособную команду к Играм-2020 - Фото Увеличить
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В субботу сборная России уступила команде Японии со счетом 2−3 и завершила выступление на мировом Гран-при 2017 года. Российская сборная заняла в турнирной таблице девятое место, набрав 13 очков в девяти играх. Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2—6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной [на правах хозяйки соревнований], пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

«Учитывая наличие Гран-при, плюс Всемирный кубок чемпионов, который начинается 5 сентября, и чемпионат Европы [пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября], было тяжело рассчитывать, что удастся собрать сильнейший состав, нужно было выбирать соревнования и делить их на основные и подготовительные. Я оцениваю прошедший турнир как очень положительный по тому объему информации, который получил тренерский штаб национальной команды. Мы увидели достаточно опытных игроков, которые раньше не привлекались к играм в сборной, а также молодежь. Эта информация поможет в построении новой команды с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио», — сказал Яременко.

Сборная России на турнире проиграла четыре матча на тай-брейке. «Да, проиграли все тай-брейки, но, с другой стороны, девчонки до них доползли, ведя в некоторых играх 2−0 по партиям. Такая модель команды имеет право на существование, уверен, будут внесены коррективы. Общее впечатление положительное, у нас вырисовывается очень приличная команда, а из проигранных встреч нужно делать выводы», — отметил собеседник агентства.

«У девочек глаза горели, они не отбывали номер, старались показать все лучшее, что есть на сегодня, боролись в каждом моменте. Также стоит вспомнить, какой у них был календарь — Китай-Калининград-Китай за месяц, это не так уж и просто. Учитывая напряженный график, очень сложно было выйти в финал Гран-при», — заключил Яременко.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
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