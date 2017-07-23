ВФВ: Гран-при по волейболу 2017 года поможет построить боеспособную команду к Играм-2020
МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/.
Гран-при по волейболу среди женских сборных 2017 года дал много информации тренерскому штабу российской команды, которая будет использована для подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу сборная России уступила команде Японии со счетом 2−3 и завершила выступление на мировом
«Учитывая наличие
Сборная России на турнире проиграла четыре матча на
«У девочек глаза горели, они не отбывали номер, старались показать все лучшее, что есть на сегодня, боролись в каждом моменте. Также стоит вспомнить, какой у них был календарь —
Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter