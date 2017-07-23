Волейболистки сборной России вышли в финал молодежного чемпионата мира
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу победила команду Японии в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в Мексике.
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−2 (32:30, 25:19, 23:25, 23:25, 15:12) в пользу россиянок.
В финале турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Китая, победившей в полуфинале турчанок — 3−0 (25:20, 25:21, 25:17).
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