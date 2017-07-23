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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30466894/
23 июля 2017, 10:30 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной России вышли в финал молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу победила команду Японии в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в Мексике.

Игрок сборной России Александра Оганезова во время матча группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин не старше 19 лет против команды Белоруссии в венгерском Дьёре. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−2 (32:30, 25:19, 23:25, 23:25, 15:12) в пользу россиянок.

В финале турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Китая, победившей в полуфинале турчанок — 3−0 (25:20, 25:21, 25:17).
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