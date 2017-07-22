Бирлова и Макрогузова проиграли во втором раунде плей-офф турнира в Польше
Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша).
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Во втором раунде
В мужском турнире россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин не вышли в полуфинал, со счётом 0:2 (19:21, 19:21) проиграв американцам — Джону Хидену и Райану Доэрти.
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