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22 июля 2017, 17:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бирлова и Макрогузова проиграли во втором раунде плей-офф турнира в Польше

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша).

Россиянки Екатерина <span class=error>Бирлова</span> и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша). Увеличить
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Во втором раунде плей-офф они в трёх партиях со счётом 0:2 (16:21, 21:17, 4:15) уступили представительницам Чехии — Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой. Продолжительность встречи составила 42 минуты.

В мужском турнире россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин не вышли в полуфинал, со счётом 0:2 (19:21, 19:21) проиграв американцам — Джону Хидену и Райану Доэрти.
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