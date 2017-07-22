Петербургский «Зенит» подписал контракты с волейболистами Камехо и Нильссоном

В июне новый клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) был включен в состав суперлиги на сезон-2017/18 вместо краснодарского «Динамо». Ранее Самсонов заявлял «Р-Спорт», что «Зенит» в своем дебютном сезоне в чемпионате России поборется за место в пятерке и путевку в еврокубки.

«Мы уже заключили контракты с Камехо и Нильссоном. Идет оформление документов, виз. Оба игрока присоединятся к нашей команде в конце июля или в начале августа. Таким образом, “Зенит” завершил комплектование состава. Команда начала работать, сбор проходит в Санкт-Петербурге», — сказал Самсонов в телефонном разговоре.