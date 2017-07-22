Сборная Таиланда дома победила турчанок на этапе Гран-при
Женская сборная Таиланда во втором туре этапа первого дивизиона
Гран-при в Бангкоке разгромила команду Турции со счётом 3:0.
Хозяйки соревнований одержали вторую победу в 8 встречах, а турчанки потерпели седьмое поражение.
Обе команды заранее лишились шансов на попадание в «Финал шести»
Женщины.
Группа H. Второй тур. Бангкок, Таиланд
Таиланд — Турция — 3:0 (25:20, 25:22, 25:11).
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