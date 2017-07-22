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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30464230/
22 июля 2017, 16:25 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Таиланда дома победила турчанок на этапе Гран-при

Женская сборная Таиланда во втором туре этапа первого дивизиона Гран-при в Бангкоке разгромила команду Турции со счётом 3:0.

Хозяйки соревнований одержали вторую победу в 8 встречах, а турчанки потерпели седьмое поражение.

Обе команды заранее лишились шансов на попадание в «Финал шести» Гран-при. Завершать турнир сборная Таиланда будет матчем с итальянками, а турчанки в воскресенье, 23 июля, встретятся с командой Доминиканской Республики.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион
Группа H. Второй тур. Бангкок, Таиланд

Таиланд — Турция — 3:0 (25:20, 25:22, 25:11).
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