Россияне Сиволап и Величко пробились в полуфинал этапа ЧЕ по пляжному волейболу
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт. Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко оформили выход в полуфинал этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Любляне (Словения).
Российские волейболисты в четвертьфинале взяли верх над швейцарским дуэтом Нико Беелер/Марко Краттигер — 20:22, 21:19, 15:8.
Соперниками Сиволапа и Величко в полуфинале турнира станут словенцы Нейц Земляк и Ян Покершник.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter