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22 июля 2017, 15:39 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Россияне Сиволап и Величко пробились в полуфинал этапа ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко оформили выход в полуфинал этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Любляне (Словения).

Российские волейболисты в четвертьфинале взяли верх над швейцарским дуэтом Нико Беелер/Марко Краттигер — 20:22, 21:19, 15:8.

Соперниками Сиволапа и Величко в полуфинале турнира станут словенцы Нейц Земляк и Ян Покершник.
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