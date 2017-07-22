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22 июля 2017, 14:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Стояновский/Ярзуткин проиграли в ¼ финала этапа Мирового тура по бич-волею в Польше

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин не смогли преодолеть барьер четвертьфинального раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша).

<em>МОСКВА 22 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Россияне Олег <span class=error>Стояновский</span> и Артем Ярзуткин не смогли преодолеть барьер четвертьфинального раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша). Увеличить
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В субботу российский дуэт уступил американской паре Джон Хайден/Райан Доэрти в двух партиях с одинаковым счетом 19:21.

Этап в Ольштыне завершится в воскресенье.
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