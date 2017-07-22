Победа престижа. Россия не попала в финал, но обыграла Китай
Лишившись шансов на выход в финал
Гран-при, россиянки одержали победу в по сути товарищеском матче с китаянками в Гонконге.
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Как Кутюкова спасла партию
Расписание
Для китаянок товарищеским был весь предварительный раунд. В этот раз они выставили смешанный экспериментальный состав без Чжу Тин, а у россиянок на позиции блокирующей появилась Екатерина Евдокимова, а Татьяна Романова вышла пасовать. Впервые на
После перерыва китаянки взвинтили темп и выиграли пять мячей к ряду. Наш блок и защита катастрофически не успевали за внезапными и быстрыми передачами китайской связующей. Воронкова при этом с места не могла несколько раз подряд обыграть китайский блок. Вышедшая на замену Лазарева отметилась на блоке своим первым очком в матче, но китаянки обходились без грубых ошибок и удерживали перевес в счёте. В концовке всё неожиданно перевернулось с ног на голову. Юлия Кутюкова стала лидером наших атак и сумела восстановить равновесие. После атаки Парубец россиянки получили сетбол, а затем блоком выиграли партию — 25:23.
Партия безуспешной погони
На подаче Гао Инь китаянки успешно атаковали под заднюю линию и снова захватили инициативу в начале второй партии, а потом Лю Сяотон подала эйс. Воронкова ответить столь же сложной подачей не сумела и как и в первой игре с Китаем в атаке действовала не очень эффективно. Когда счёт стал разгромным, Константин Ушаков выпустил на площадку основную связующую Евгению Филиштинскую. Резервный состав сборной Китая при комфортном перевесе позволял себе довольно много ошибок и тем самым сохранил интригу в партии. Россиянки сократили оставание до 13:11.
Вовремя взятый
Воронкова разыгралась к середине матча
Романова вернулась на площадку в третьей партии и ей удалось немного разнообразить атакующую игру нашей команды. Долгое время соперницы поочерёдно набирали очки на приёме, а к первому техническому перерыву вперёд вырвались россиянки — 8:6. Воронкова отлично использовала свой шанс в атаке от блока, а затем Евдокимова хорошо подала. Уверенная игра Воронковой в атаке создала небольшой задел в 3−4 очка впервые в этом матче.
Концентрации надолго не хватило. Всего пара ошибок и игра выровнялась, а Ушаков взял перерыв и подробно объяснил, как нужно играть на блоке. Воронкова дважды подряд успешно атаковала с задней линии и снова обеспечила команде преимущество, но при этом центральная Евдокимова в атаках команды была практически не задействована. Романова тревожила соперниц сложным планером, не хуже Филиштинской, но Воронкова не использовала шанс решить исход партии в свою пользу. Точку в лучшей партии в этом матче было суждено поставить блоку в исполнении Заряжко — 25:18.
Парубец — героиня матча
После столь успешного сета провал в начале следующей партии стал ушатом холодной воды на головы россиянок. Китаянки поменяли связующую, улучшили игру на блоке, да к тому же все отскоки были в их пользу. После
В концовке партии команды чередовали свои ошибки. Порой китаянки легко отдавали подачу, но и атаки Воронковой не всегда доходили до цели. Признаком её усталости стало и то, что наша диагональная перешла на планирующую подачу, но сразу отправила мяч в аут. Фролова впервые вышла в этой партии на подачу, и это сразу дало плоды, а в следующей расстановке Евдокимова подала эйс. В критической ситуации спасать матч вышла Чжу Тин и первой же атакой обыграла российский блок, но на сетболе россиянки взяли у неё реванш.
Настоящей героиней концовки встречи стала Ксения Парубец, успешно завершившая три атаки в том числе на третьем матчболе. Окончательный счёт партии — 28:26. Конечно, сборная Китая не была должным образом мотивирована на этот матч, но после того, как груз ответственности упал россиянки показали свою лучшую игру, особенно в третьей и четвёртой партиях. Теперь осталось хорошенько хлопнуть дверью в финал
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