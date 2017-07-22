Победа престижа. Россия не попала в финал, но обыграла Китай

Как Кутюкова спасла партию

Расписание Гран-при сформировано таким образом, что с одними соперниками команда может провести две игры, а с другими не сыграть ни одной. С китаянками сборной России повезло встретиться дважды и оба раза на чужой площадке. Но если первая игра, завершившаяся в пяти сетах проходила при запредельной мотивации, то к началу сегодняшнего матча стало окончательно ясно, что сборная России в финал Гран-при не попадёт, а значит оставшиеся игры с Китаем и Японией носили для нас статус товарищеских.

Для китаянок товарищеским был весь предварительный раунд. В этот раз они выставили смешанный экспериментальный состав без Чжу Тин, а у россиянок на позиции блокирующей появилась Екатерина Евдокимова, а Татьяна Романова вышла пасовать. Впервые на Гран-при в стартовый состав не попала Мария Фролова. В дебюте матча россиянки неплохо использовали первый темп и вырвались вперёд — 8:7.

После перерыва китаянки взвинтили темп и выиграли пять мячей к ряду. Наш блок и защита катастрофически не успевали за внезапными и быстрыми передачами китайской связующей. Воронкова при этом с места не могла несколько раз подряд обыграть китайский блок. Вышедшая на замену Лазарева отметилась на блоке своим первым очком в матче, но китаянки обходились без грубых ошибок и удерживали перевес в счёте. В концовке всё неожиданно перевернулось с ног на голову. Юлия Кутюкова стала лидером наших атак и сумела восстановить равновесие. После атаки Парубец россиянки получили сетбол, а затем блоком выиграли партию — 25:23.

Партия безуспешной погони

На подаче Гао Инь китаянки успешно атаковали под заднюю линию и снова захватили инициативу в начале второй партии, а потом Лю Сяотон подала эйс. Воронкова ответить столь же сложной подачей не сумела и как и в первой игре с Китаем в атаке действовала не очень эффективно. Когда счёт стал разгромным, Константин Ушаков выпустил на площадку основную связующую Евгению Филиштинскую. Резервный состав сборной Китая при комфортном перевесе позволял себе довольно много ошибок и тем самым сохранил интригу в партии. Россиянки сократили оставание до 13:11.



Вовремя взятый тайм-аут дал возможность успокоиться молодым китаянкам, и они быстро восстановили статус-кво, но затем хорошие серии подач выдали Кутюкова и Ирина Заряжко и снова начались качели, приведшие к напряжённой концовке. Россиянки всё время отставали в счёте и играли без права на ошибок, а при неидеальном приёме и игре в защите так и не удалось настичь соперниц. Счёт по партиям сравнялся.

Воронкова разыгралась к середине матча

Романова вернулась на площадку в третьей партии и ей удалось немного разнообразить атакующую игру нашей команды. Долгое время соперницы поочерёдно набирали очки на приёме, а к первому техническому перерыву вперёд вырвались россиянки — 8:6. Воронкова отлично использовала свой шанс в атаке от блока, а затем Евдокимова хорошо подала. Уверенная игра Воронковой в атаке создала небольшой задел в 3−4 очка впервые в этом матче.



Концентрации надолго не хватило. Всего пара ошибок и игра выровнялась, а Ушаков взял перерыв и подробно объяснил, как нужно играть на блоке. Воронкова дважды подряд успешно атаковала с задней линии и снова обеспечила команде преимущество, но при этом центральная Евдокимова в атаках команды была практически не задействована. Романова тревожила соперниц сложным планером, не хуже Филиштинской, но Воронкова не использовала шанс решить исход партии в свою пользу. Точку в лучшей партии в этом матче было суждено поставить блоку в исполнении Заряжко — 25:18.

Парубец — героиня матча

После столь успешного сета провал в начале следующей партии стал ушатом холодной воды на головы россиянок. Китаянки поменяли связующую, улучшили игру на блоке, да к тому же все отскоки были в их пользу. После тайм-аута россиянки немного пришли в себя и сократили отставание на подаче Заряжко. Лазарева и Филиштинская вышли в середине партии, но её ход это не изменило. Филиштинской потребовалось время, чтобы поймать темп, а китаянки за счёт блока увеличили преимущество до 15:10.