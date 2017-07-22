Женская сборная России победила Китай в матче Гран-при в Гонконге

Подопечные Владимира Кузюткина уступали во всех четырёх партиях, но сумели три сета завершить в свою пользу.

Самой результативной волейболисткой встречи стала Ксения Парубец, набравшая 22 очка.

Для россиянок эта победа стала третьей в 8 матчах. Они досрочно потеряли шансы на выход в «Финал шести». Китаянки потерпели третье поражение.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа G. Гонконг. 2-й тур.

Китай — Россия — 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 26:28).