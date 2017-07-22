Женская сборная России победила Китай в матче Гран-при в Гонконге
Женская сборная России во втором туре этапа первого дивизиона
Гран-при в Гонконге в четырёх партиях сломила сопротивление команды Китая.
Подопечные Владимира Кузюткина уступали во всех четырёх партиях, но сумели три сета завершить в свою пользу.
Самой результативной волейболисткой встречи стала Ксения Парубец, набравшая 22 очка.
Для россиянок эта победа стала третьей в 8 матчах. Они досрочно потеряли шансы на выход в «Финал шести». Китаянки потерпели третье поражение.
Женщины.
Группа G. Гонконг. 2-й тур.
Китай — Россия — 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 26:28).
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