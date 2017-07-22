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22 июля 2017, 13:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Итальянки выиграли шестой матч кряду в Гран-при, разгромив доминиканок

Женская сборная Италии уверенно переиграла команду Доминиканской Республики во втором туре этапа первого дивизиона Гран-при в Бангкоке.

Самыми результативными волейболистками встречи стали Катерина Босетти и Мириам Силла, набравшие по 11 баллов.

Итальянки одержали шестую победу в восьми встречах, причём кряду, а сборная Доминиканской Республики потерпела четвёртое поражение.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион
Группа H. Второй тур. Бангкок, Таиланд.

Италия — Доминиканская Республика — 3:0 (25:20, 25:22, 25:15).
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