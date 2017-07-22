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22 июля 2017, 11:44 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стояновский и Ярзуткин вышли в ¼ финала турнира в Ольштыне

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин во втором раунде плей-офф турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории четыре звезды в Ольштыне переиграли бразильцев Бруно Шмидта и Алисона Черутти со счётом 2:0.

Россияне Олег <span class=error>Стояновский</span> и Артём Ярзуткин во втором раунде <nobr>плей-офф</nobr> турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории четыре звезды в Ольштыне переиграли бразильцев <span class=error>Бруно</span> <span class=error>Шмидта</span> и <span class=error>Алисона</span> <span class=error>Черутти</span> со счётом 2:0. Увеличить
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В четвертьфинале соперниками российского дуэта станут американцы Джон Хиден и Райан Доэрти. Встреча пройдёт сегодня, 22 июля.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории четыре звезды. Ольштын, Польша
Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала.

Б. Шмидт/А. Черутти (Бразилия) — О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — (17:21, 18:21).
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Бирлова и Макрогузова проиграли в плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею в Польше

Бирлова и Макрогузова проиграли в плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею в Польше

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова завершили борьбу во втором раунде плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в польском Ольштыне.
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