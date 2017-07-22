Стояновский и Ярзуткин вышли в ¼ финала турнира в Ольштыне
Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин во втором раунде
плей-офф турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории четыре звезды в Ольштыне переиграли бразильцев Бруно Шмидта и Алисона Черутти со счётом 2:0.
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В четвертьфинале соперниками российского дуэта станут американцы Джон Хиден и Райан Доэрти. Встреча пройдёт сегодня, 22 июля.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории четыре звезды. Ольштын, Польша
Мужчины.
Б. Шмидт/А. Черутти (Бразилия) — О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — (17:21, 18:21).
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