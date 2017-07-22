Японские волейболистки обыграли сербок в матче интерконтинентального раунда Гран-при

Встреча третьей игровой недели, состоявшаяся в субботу в Гонконге, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:20, 15:12) в пользу японок, уступивших в первых двух партиях.

Сборная Сербии (6 побед, 2 поражения) возглавляет турнирную таблицу группы. Команда Японии (5 побед, 3 поражения) занимает седьмое место.

В следующем матче в воскресенье японские волейболистки сыграют со сборной России, а сербки встретятся с командой Китая.