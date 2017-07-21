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21 июля 2017, 23:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной Бразилии лишили россиянок шансов на выход в финал Гран-при

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Нидерландов в матче третьего уикенда интерконтинентального раунда Мирового гран-при и этой победой лишили сборную России шансов на выход в финальный раунд турнира.

Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Нидерландов в матче третьего уикенда интерконтинентального раунда Мирового <nobr>гран-при </nobr>и этой победой лишили сборную России шансов на выход в финальный раунд турнира. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в бразильской Куябе, завершилась со счетом 3−1 (25:17, 25:14, 18:25, 25:19) в пользу хозяек площадки.

После этой победы сборная Бразилии вышла на четвертое место в турнирной таблице интерконтинентального раунда, набрав 15 очков и отодвинув на пятую строчку команду Италии.

В активе бразильянок и итальянок по пять побед в восьми матчах, и россиянки с двумя победами в семи встречах не смогут их догнать, так как сборной России осталось сыграть только два матча.

В «Финал шести» Мирового гран-при, который пройдет в Китае, пройдут первые пять команд из турнирной таблицы и сборная Китая как хозяйка турнира.
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