Волейболистки сборной Бразилии лишили россиянок шансов на выход в финал Гран-при
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Нидерландов в матче третьего уикенда интерконтинентального раунда Мирового гран-при и этой победой лишили сборную России шансов на выход в финальный раунд турнира.
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Встреча, прошедшая в пятницу в бразильской Куябе, завершилась со счетом 3−1 (25:17, 25:14, 18:25, 25:19) в пользу хозяек площадки.
После этой победы сборная Бразилии вышла на четвертое место в турнирной таблице интерконтинентального раунда, набрав 15 очков и отодвинув на пятую строчку команду Италии.
В активе бразильянок и итальянок по пять побед в восьми матчах, и россиянки с двумя победами в семи встречах не смогут их догнать, так как сборной России осталось сыграть только два матча.
В «Финал шести» Мирового
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