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21 июля 2017, 21:00 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бирлова и Макрогузова проиграли в плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею в Польше

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова завершили борьбу во втором раунде плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в польском Ольштыне.

Россиянки Екатерина <span class=error>Бирлова</span> и Надежда Макрогузова завершили борьбу во втором раунде <nobr>плей-офф</nobr> на этапе Мирового тура по пляжному волейболу который проходит в польском Ольштыне. Увеличить
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В пятницу россиянки уступили чешкам Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой со счетом 1−2 (16:21, 21:17, 4:15).

Турнир в Ольштыне завершится в воскресенье, 23 июля.
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