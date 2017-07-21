Бирлова и Макрогузова проиграли в плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею в Польше
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова завершили борьбу во втором раунде плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в польском Ольштыне.
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В пятницу россиянки уступили чешкам Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой со счетом 1−2 (16:21, 21:17, 4:15).
Турнир в Ольштыне завершится в воскресенье, 23 июля.
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