Белорусские волейболисты уступили Словакии в отборе к ЧМ
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уступили сборной Словакии в квалификации к чемпионату мира со счетом 0:3 (21:25, 24:26, 21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для подопечных Александра Сингаевского это третье поражение подряд на турнире в бельгийском Кортрейке. Ранее они уступили Эстонии (1:3) и Бельгии (0:3). Словаки имели преимущество в концовке каждой из трех партий в прошедшей встрече. Наиболее результативным игроком у белорусов оказался нападающий французского клуба «Пари Воллей» Павел Куклинский (13 очков). После трех туров белорусы занимают шестое место в турнирной таблице из шести.
Следующий матч квалификации волейболисты сыграют 22 июля с командой Испании. Начало игры в 16.00.
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