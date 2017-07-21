Белорусские волейболисты уступили Словакии в отборе к ЧМ

Для подопечных Александра Сингаевского это третье поражение подряд на турнире в бельгийском Кортрейке. Ранее они уступили Эстонии (1:3) и Бельгии (0:3). Словаки имели преимущество в концовке каждой из трех партий в прошедшей встрече. Наиболее результативным игроком у белорусов оказался нападающий французского клуба «Пари Воллей» Павел Куклинский (13 очков). После трех туров белорусы занимают шестое место в турнирной таблице из шести.

Следующий матч квалификации волейболисты сыграют 22 июля с командой Испании. Начало игры в 16.00.