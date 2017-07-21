Стояновский и Ярзуткин вышли во второй раунд плей-офф турнира в Ольштыне
В Ольштыне (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу.
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Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в первом раунде
На старте соревнований россияне проиграли латвийской паре Мартиньш Плявиньш / Харальдс Регжа со счётом 1:2 (21:16, 18:21, 15:17), а затем победили бразильцев Андре и Эвандро со счётом 2:1 (14:21, 21:18, 15:7).
За выход в четвертьфинал Олег и Артём поспорят с бразильцами Бруно Шмидтом и Алисоном.
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