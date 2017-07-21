Стояновский и Ярзуткин вышли во второй раунд плей-офф турнира в Ольштыне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в первом раунде плей-офф обыграли представителей Латвии Яниса Шмединьша и Александра Самойлова со счётом 2:0 (22:20, 21:12).

На старте соревнований россияне проиграли латвийской паре Мартиньш Плявиньш / Харальдс Регжа со счётом 1:2 (21:16, 18:21, 15:17), а затем победили бразильцев Андре и Эвандро со счётом 2:1 (14:21, 21:18, 15:7).

За выход в четвертьфинал Олег и Артём поспорят с бразильцами Бруно Шмидтом и Алисоном.