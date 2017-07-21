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21 июля 2017, 16:54 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусы Коваленко и Дедков вышли в плей-офф Мирового тура по пляжному волейболу

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Коваленко и Александр Дедков вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в польском Ольштыне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На групповом этапе турнира категории четыре звезды с призовым фондом 300 тыс. белорусы были сильнее <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Фальо</span> и <span class=error>Саймона</span> из Бразилии — 2:1 (21:23 22:20 15:8) которые занимают четвертое место в мировом рейтинге (2 840 очков). Увеличить
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На групповом этапе турнира категории четыре звезды с призовым фондом $300 тыс. белорусы были сильнее Альваро Фальо и Саймона из Бразилии — 2:1 (21:23, 22:20, 15:8), которые занимают четвертое место в мировом рейтинге (2 840 очков). Во втором туре белорусы обыграли участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — братьев Эстебана и Марко Гримальтов из Чили — 2:0 (21:19, 21:19).

Александр Коваленко и Александр Дедков заняли первое место в группе В и вышли во второй раунд (плей-офф) турнира Мирового тура, добившись одного из самых значимых успехов в своей карьере.

На этой стадии белорусы 22 июля сыграют с победителем матча Педро Сольберг/Гуто (Бразилия) — Мариуш Прудель/Каспер Куявяк (Польша).

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