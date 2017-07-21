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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30457496/
21 июля 2017, 16:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Таиланда проиграла доминиканкам в матче Гран-при

Женская сборная Таиланда на старте третьего игрового уик-энда Гран-при в Бангкоке (Таиланд) в пяти партиях уступила команде Доминиканской Республики со счётом 2:3 (25:17, 21:25, 26:24, 21:25, 7:15).

Для команды Таиланда это поражение стало шестым в семи матчах, доминиканки одержали четвёртую победу.

Гран-при. Женщины. Первая группа. Подгруппа H
Таиланд — Доминиканская Республика — 2:3 (25:17, 21:25, 26:24, 21:25, 7:15).

22 июля итальянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а турецкие волейболистки сразятся с соперницами из Таиланда.
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