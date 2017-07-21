Женская сборная Таиланда проиграла доминиканкам в матче Гран-при

Для команды Таиланда это поражение стало шестым в семи матчах, доминиканки одержали четвёртую победу.

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Таиланд — Доминиканская Республика — 2:3 (25:17, 21:25, 26:24, 21:25, 7:15).

22 июля итальянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а турецкие волейболистки сразятся с соперницами из Таиланда.