Россияне Сиволап и Величко вышли в плей-офф этапа ЧЕ по пляжному волейболу в Любляне

В первом матче группы А Сиволап и Величко со счетом 2−0 (21:12, 21:11) нанесли поражение словенцам Сергею Дробничу и Алану Кошенине, а затем уступили норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Моль/Кристиан Сандлье Сёрум — 0−2 (14:21, 12:21).

По итогам группового раунда российская пара заняла второе место и вышла в четвертьфинал, где её соперник определится позже в результате жеребьевки.