Россияне Сиволап и Величко вышли в плей-офф этапа ЧЕ по пляжному волейболу в Любляне
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко вышли в плей-офф этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Любляне (Словения).
В первом матче группы А Сиволап и Величко со счетом 2−0 (21:12, 21:11) нанесли поражение словенцам Сергею Дробничу и Алану Кошенине, а затем уступили норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Моль/Кристиан Сандлье Сёрум — 0−2 (14:21, 12:21).
По итогам группового раунда российская пара заняла второе место и вышла в четвертьфинал, где её соперник определится позже в результате жеребьевки.
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