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21 июля 2017, 15:42 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бирлова и Макрогузова вышли во второй раунд плей-офф турнира в Польше

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова пробились во второй раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша).

Россиянки Екатерина <span class=error>Бирлова</span> и Надежда Макрогузова пробились во второй раунд <nobr>плей-офф</nobr> этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша). Увеличить
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В стартовом раунде они в трёх партиях одолели представительниц США Сару Хьюз и Келли Клаес со счётом 2:1 (21:19, 13:21, 17:15).

За выход в четвертьфинал соревнований Бирлова и Макрогузова поспорят с представительницами Чехии Кристиной Колоцовой и Михалой Квапиловой. Это противостояние также состоится сегодня.

Этап Мирового тура в Ольштыне завершится 23 июля.
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