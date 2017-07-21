Бирлова и Макрогузова вышли во второй раунд плей-офф турнира в Польше
Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова пробились во второй раунд
плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша).
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В стартовом раунде они в трёх партиях одолели представительниц США Сару Хьюз и Келли Клаес со счётом 2:1 (21:19, 13:21, 17:15).
За выход в четвертьфинал соревнований Бирлова и Макрогузова поспорят с представительницами Чехии Кристиной Колоцовой и Михалой Квапиловой. Это противостояние также состоится сегодня.
Этап Мирового тура в Ольштыне завершится 23 июля.
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